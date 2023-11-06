بيومي فؤاد يكسب ريالات ويخسر آلاف بعد أزمته الأخيرة (القصة كاملة)

تعرض الفنان بيومي فؤاد لخسارة 300 ألف من متابعيه بعد تصريحاته حول تقديمه لفن رغم الأحداث المأساوية الجارية بشعب فلسطين، ثم قام بتعنيف الفنان محمد سلام بسبب إعتذاره عن العرض، وذلك عقب ختام مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض.

بيومي فؤاد

أغلق بيومي فؤاد، التعليقات على منشوراته الخاصة عبر حساباته بموقعي التواصل الإجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" بسبب هجوم الجماهير عليه بعد تصريحاته ضد محمد سلام.

من ناحية أخري، هاجم الفنان بيومي فؤاد خلال تصريحات له، الفنان محمد سلام، وذلك بسبب انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، مشيراً: مش من حقك إنك تغلط في فنك.

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد إنسحابه من مسرحية زواج اصطناعي

علق بيومي فؤاد على موقف محمد سلام بعد انسحابه من المسرحية قائلاً: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".

بيومي فؤاد ومحمد سلام

بيومي فؤاد: أنا فنان مصري وليا الشرف

وتابع بيومي فؤاد معلقاً: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

من ناحية آخري، أعلن الفنان محمد سلام مؤخراً عن انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت بداية الشهر الجاري بسبب أحداث فلسطين.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

محمد سلام يعلن إنسحابه من مسرحية زواج اصطناعي

ونشر محمد سلام فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تحدث قائلاً، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الإعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأكد محمد سلام أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، معلقاً: "مش هموت من الجوع".

مسرحية زواج اصطناعي

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.