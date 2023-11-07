تعليق ناري من تامر أمين يشعل موقف بيومي فؤاد أمام الشعب الفلسطيني

حرص الإعلامي تامر أمين على توجيه رسالة للفنان بيومي فؤاد، بعدما تسبب فى إشعال حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا بتصريحاته في ختام عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، وهاجم فيها طريقة إعتذار النجم محمد سلام من المسرحية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

تامر أمين

تامر أمين يعلق على تصريحات بيومى فؤاد: خليت الناس تستفز منك بدون مبرر ومجانا

صرح تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، قائلاً: "اللي إنت عملته يا أستاذ بيومي إنك تصدرت المشهد طواعية بدون مبرر، وخليت الناس تستفز منك بدون مبرر ومجانا".

تامر أمين وبيومي فؤاد

تامر أمين يعاتب بيومى فؤاد بعدما هاجم "سلام"

تابع تامر أمين حديثه معلقاً: "لو عايز تدافع عن نفسك والمجموعة اللي سافرت واشتغلت، ومحمد أنور اللي أنقذ الموقف بدل محمد سلام، كنت تطلع تقول يا جماعة ده شغلنا وإحنا ملتزمين تجاه شغلنا، وهذا لا يمنع أبدا تضامننا وتعاطفنا ودعمنا الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض للإبادة الجماعية والسفك والقتل كل يوم".

تامر أمين

أضاف تامر أمين: "أنا سمعت فيديو اعتذار محمد سلام مرات وليس فيه أي إهانة لفنه، ورقم اثنين إيه دخل حب أو كره السعودية في القصة، وإن لك الشرف تتصور مع مواطن سعودي، النجوم والفنانين كل الناس لها الشرف تتصور معاهم".

وأكمل تامر أمين: "ثالثا إيه دخل الفلوس في الموضوع، ذكر الفلوس هو اللي جاب لك الكلام يا أستاذ بيومي، وإنت غير موفق في هذه النقطة، كلنا بنشتغل علشان الفلوس، ونحب شغلنا ومهنتنا لكن مش مجانا".

وأشار تامر أمين إلى الجدل حول توقيت عرض المسرحية الكوميدية الآن قائلا: "إنت ابن بلد يا بيومي وأخلاق، لو أنا عامل فرح بنتي في الشارع، والعمارة جنبنا فيها ميت وحالة عزاء، هتعرف تعمل فرح بنتك وترقص وتغني للصبح؟ قلبك مش هيطاوعك، وإما هتأجل الفرح أو تلغيه، أو هتعمله من غير مزيكا".

مسرحية زواج اصطناعي

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد قيام الفنان بيومي فؤاد بمهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".