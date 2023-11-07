عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الهيئة العامة لتخطيط المشروعات تعقد ورشة عمل بعنوان انشاء جامعة متخصصة في النقل

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

  استعرضت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة المشكلات الرئيسية التى تواجه قطاع النقل في نقص الكوادر الفنية والخبرات الفنية المدربة على التصميم والتنفيذ والإشراف على تنفيذ المشروعات وتصنيع وسائل النقل.

جامعة متخصصة
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان انشاء جامعة متخصصة في النقل في مصر الأهداف  والتحديات وأوضحت مشكلة نقص عدد الأساتذة المتخصصين في هندسة السكك الحديدية وبالتالى عدم الإقبال على دخول أقسام النقل بالجامعات المصرية.

txt

ورشة في معرض النقل الذكي بعنوان عمل النقل البحري الأخضر المستدام


كما أوضحت توجيهات الفريق وزير النقل بأهمية العمل على تطوير المناهج الدراسية وإدخال ما يوفر الخبرة اللازمة المطلوبة وخاصة في مجال تصنيع مركبات وتصميم المشروعات وخاصة في ظل مشروعات ووسائل النقل الحديثة المتوفرة حاليا كما تم الإشارة إلى التعاون الذى تم مع الجامعة الكورية KNUT  وهى الجامعة الكورية للنقل وتوقيع مذكرة التفاهم خلال الشهر الماضى والذى يهدف إلى التعاون بين الهيئة والجامعة للاستعانة بالخبرات الجامعة الكورية وبالتنسيق والتعاون مع أساتذة من الجامعات المصرية  في إعداد المناهج الدراسية وسد فجوات الاحتياجات  التعليمية بما يضمن  تحقيق  تطوير العنصر البشرى المطلوب بالتعاون مع أساتذة الجامعة الكورية kNUT.

txt

استخدام المستحلبات الأسفلتية في صيانة الطرق.. ورشة عمل في معرض النقل الذكي

 كما عرض السيد مساعد وزير النقل الاستثمار أهمية الاستثمار  في توطين العلم والتعليم الهندسي في مجال النقل لأنه احد اهم عناصر توطين الصناعة في مصر وهو شعار المؤتمر هذا العام وحرصه الشديد على توفير أوجه الدعم لإعداد ملف قوى لإنشاء جامعة النقل بالإضافة إلى توفير مستثمرين عاملين ومصنعين في مجال النقل على دراية كبيرة باحتياجات سوق العمل موضحا أن الجامعة ستكون جامعة دولية تقدم خدمات تعليمية لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحضر الورشة لفيف من أساتذة الجامعات المصرية المشاركين وأساتذة معهد النقل وممثلى البنك الدولى المشاركين في توفير الدعم اللازم والمعونة الفنية لأعداد متطلبات إنشاء الجامعة.

مواد متعلقة

ورشة في معرض النقل الذكي بعنوان عمل النقل البحري الأخضر المستدام

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين اطاريتين في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي

وزير النقل يشهد توقيع عقد وبرتوكول تعاون واصدار ترخيص في النقل البري
الجريدة الورقية