ورشة في معرض النقل الذكي بعنوان عمل النقل البحري الأخضر المستدام

عقد قطاع النقل البحري ورشة بعنوان عمل النقل البحري الأخضر المستدام على هامش فعاليات معرض النقل الذكي والتي بدات الورشة بإستعرض اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري و مدير الورشة رؤى وجهود الدولة والجهات المعنية بالدولة ورؤية الأكاديمية ونماذج لجهود ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة ميناء دمياط ويمكن التوافق على أن التحول نحو النقل البحري الأخضر وتحقيق الاستدامة هو المستقبل الحتمي لصناعةالنقل البحري لذلك مصر تعمل بخطوات ثابتة لتحقيق هذا الهدف.

مشاركة واسعة

وشارك بالورشة متخصصين بمجالات متنوعة فقد تحدث

اللواء/أحمد حواش – رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

الدكتور أحمد سعد حسن –

المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الدكتور جمال غلوش – مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المهندسة/ ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ - جهاز شئون البيئة.

تناولت الورشة موضوع يعد من أولويات وزارة النقل المصرية فالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتطبيق الأشمل لمفهوم النقل البحري الأخضر والمستدام بجميع جوانبه، أولويه رئيسية في ضوء "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



و ركزت الورشة على محورين هامين الا و هما جهود الدولة نحو نقل بحري أخضر مستدام والمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية

ونتائج مؤتمرCop27 الذي نجحت جمهورية مصر العربية فى استضافته ودور الوقود النظيف فى صناعة النقل البحري.

و كانت مدخلات الجهات أثرت الورشة بمعلومات دقيقة من كبار المتخصصين في،مجال صناعة النقل البحرى اللواء بحري/ حسين الجزيري – رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية- القطاع الخاص (شعبة النقل الدولي) و(غرفة الملاحة أ/كريم سلامة) ومداخلات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

و تم استعرض المحور الثانى للورشة حول نتائج مؤتمرCOP27 والوقود النظيف والتحول الأخضر بالموانئ والتطلعات المستقبلية COP28 وذلك من خلال عرض قدمه جهاز شئون البيئة..للمهندسة/ ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا بحوث تغير المناخ .

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لها دور ملموس في التحول الأخضر والوقود النظيف والهيدروجين الأخضر من خلال مشاريع استثمارية ضخمه تم توقيعها وبعضها جاري تنفيذها وكذلك سعى الهيئة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر،.

وتحدث الدكتور أحمد سعد حسن - المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اشاد انه تحرص الموانئ المصرية على مراعاة المعايير البيئية طبقاً لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وتسعى بخطوات ثابته نحو التحول لموانئ خضراء.

أشار اللواء بحري/ أحمد حواش بجهود هيئة ميناء دمياط في ذات الشأن كواحدة من أهم الموانئ البحرية المصرية على ساحل البحر المتوسط.