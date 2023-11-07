غير متوقعه.. 7 ألوان تتصدر موضة خريف وشتاء 2024

تظهر كل عام موضة جديدة فتختار دار الأزياء ألوان مميزة لأحدث تصميماتهم، لتصبح أحدث صيحات العام وتعتمدها جميع النساء المهتمة بالموضة، وفي أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024، تصدرت بعض الألوان عروض الأزياء لتكون هي موضة العام، وخلال السطور التالية نعرض لك هذه الألوان.

موضة خريف وشتاء 2024

ألوان تتصدر موضة خريف وشتاء 2024

الأزرق السماوي

يعد الأزرق السماوي من درجات الباستيل الهادئة، والتي لم تصبح موضة في الصيف فقط، بل مستمرة أيضًا في الشتاء؛ لتعطي لمسة من الهدوء والنعومة، ويمكن اعتمادها كبلوفر أوفر سايز أو بنطال كلاسيكي أو فستان.

الأحمر الداكن

يوحي الأحمر الداكن بالأنوثة والأناقة، فهو من الألوان التي تحرص كل إمرأة على توافر قطعة على الأقل في خزانتها بهذا اللون الجذاب، فيمكنك اختياره كفستان سهرة أو معطف جلد.

الرمادي

يعد اللون الرمادي من الألوان الأساسية في فصل الشتاء، حتى إذا لم يكن من موضة العام، لكنه يتماشى مع جميع الألوان، ولحسن الحظ تصدر صيحات موضة 2024 حيث تم إعتمادة في أسبوع الموضة بباريس، ليلفت الأنظار برقية وأناقته.

الأبيض في أسود

عاد استايل المقلم أبيض في أسود موضة هذا العام بعد غياب، ليصبح ضمن قائمة موضة شتاء 2024، ويمكنك تنسيقها بإرتداء بلوفر مقلم أبيض في أسود وتنورة جلد سوداء مع إعتماد بوت وحقيبة نبيتي، وبهذا الشكل يتم الجمع بين أكثر من لون صُنف بموضة هذا العام.

البنفسجي الداكن

دخل البنفسجي الداكن ضمن قائمة موضة شتاء 2024، وهو من الألوان التي ظهرت مسبقًا، لكن لم تستمر كثيرًا رغم توافقه مع الأجواء الشتوية، ومن الممكن تنسيقة بأكثر من استايل، فمثلًا يمكنك إرتداء بلوفر بنفسجي وبنطال نفس اللون لكن بدرجة أفتح، أو إعتماده مع الأسود أو البيج.

النود

أصبح اللون النود ( درجة من درجات البيج ) هو المحتل في الصيف والشتاء؛ لمميزاته التي تحبها كل النساء وهي أنه يمكنك إرتداء أي لون معه وسوف يتماشى دون أي حيرة، فهو ما يطلق عليه ( الجوكر )، فيكون من السهل تنسيقه مع الألوان الآخرى ويكون التلاعب في درجات الألوان فقط.

درجات الأصفر مرارًا بالبرتقالي

على الرغم من أن البعض يعتقد أن درجات الأصفر والبرتقالي ألوان صيفية إلا أن الأمر عكس ذلك، فدرجات البرتقالي والأصفر تعطي شعور بالدفء، وهو ما يحتاجه الجميع في فصل الشتاء، كما يعطي ضوء للبشرة (ينور الوجه) وهو ما تحتاجه أي امرأة لجذب الأنتباه.