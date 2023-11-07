وكيل التعليم بالفيوم تجرى جولة ميدانية بمدارس غرب وشرق المحافظة

أجرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة ميدانية فى مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية.

وتفقدت وكيل الوزارة خلال الجولة مدرسة السادات الإعدادية بنين بشرق الفيوم ، وتابعت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وناقشت طلاب المدرسة للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابعت مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح الابتدائية بشرق الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة العسكرية - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد المتميز المبذول في العمل.

بطولة شمال الصعيد

ومن جهه أخرى، كانت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم،قد نظمت البطولة الإقليمية لشمال الصعيد في ألعاب القوى وكرة السلة لمدارس التربية الفكرية، بمحافظة الفيوم - الأستاد الرياضي

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

شارك فى البطولة محافظات شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - الوادي الجديد - اسيوط)، بمشاركة 110 طالبة وطالبة بمدارس التربية الفكرية، للمنافسة على 72 مركز على مستوى شمال صعيد مصر.

وشارك في البطولة طلاب مدارس التربية الفكرية (الاعاقة الفكرية وطلاب الدمج )، وشملت البطولة على عدد من الألعاب ومنها الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر - كرة السلة بنين وبنات .

حضر فعاليات البطولة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور محمد يونس خبير الإعاقة السمعية ولغة الإشارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتورة ياسمين محمد محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، والدكتورة سومية عطية مدير مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، و سيد كاسب مدير مدرسة الأمل للصم بنات، والعلاقات العامة والإعلام.

كما شارك فريق مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بتقديم فقرة استعراضية في افتتاحية المسابقة.

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