بدون أسباب تأجيل القمة الأفريقية العربية الخامسة بالرياض لإشعار آخر



أرسلت مفوضية الإتحاد الأفريقي أمس تعلم سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ، ان سفارة المملكة العربية السعودية ، في أديس أبابا قد أبلغت المفوضية رسميا

بأنه قد تم تأجيل القمة الأفريقية العربية الخامسة التي كان من المقرر عقدها في 11 نوفمبر 2023 بالرياض حتى إشعار آخر.

علي ان تستمر القمة السعودية الإفريقية الأولى المقرر عقدها في الرياض يوم 10 نوفمبر 2023 كما هو مخطط لها.

كانت السعودية قد سعت منذ سنوات إلى تعميق العلاقات مع القارة الإفريقية، حيث يقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً ومنحاً بلغ عددها 580 لأكثر من 54 دولة إفريقية، بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار.

كما أن لدى السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق في الدول النامية الإفريقية تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، بحسب وزارة الخارجية السعودية.

وقد تم عقد اجتماع تشاورى عربى على مستوى المندوبين الدائمين الشهر الماضي ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة ، لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية - الأفريقية الخامسة والمقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.

وشهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية.

وصرح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي عقب الإجتماع المذكور بأنه تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على أعمال القمة العربية - الأفريقية الخامسة، والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل انجاح هذه القمة.

وأكد السفير منزلاوي ، في تصريح له عقب الاجتماع ، أهمية الإعداد لهذه القمة في هذه الفترة الهامة ، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الدول العربية ومع دولة الاستضافة السعودية لاتخاذ عدد من الخطوات لدعم مسيرة الشراكة العربية - الإفريقية وفتح مزيد من الآفاق لها.

وكانت السعودية قد أعلنت تأجيل عقد القمتين "السعودية-الإفريقية"، و"العربية-الإفريقية" واللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من عام 2020، بسبب "اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وكانت العاصمة مالابو لغينيا الاستوائية سنة 2016، قد احتضنت آخر قمة عربية- إفريقية، واستضافت القاهرة أولى هذه القمم عام 1977، واحتضنت ليبيا عام 2010 القمة الثانية، أما الثالثة فعقدت في الكويت 2013.

ومن ناحية أخري أعلن موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي إدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في إيغبيكاو، مامفي، في المنطقة الجنوبية الغربية من الكاميرون والذي خلف أكثر من 20 قتيلاً مدنياً ودمر منازلهم ، وعبر رئيس مفوضية الإتحاد عن خالص التعازي للعائلات المكلومة وشعب وحكومة .

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