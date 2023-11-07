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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

يصطادون الإسرائيليين كالعصافير.. مشاهد قتالية من المسافة صفر للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

مقاتل يحمل سلاح آر
مقاتل يحمل سلاح آر بي جي

نشرت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد قتالية من المسافة صفر ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قطاع غزة بريًا.

ويظهر من الفيديو حمل عناصر المقاومة الفلسطينية ذخائر الآر بي جي المسماة بقذائف الياسين وإطلاقها على دبابات وآليات الاحتلال من مسافة قريبة للغاية، إضافة لمقاطع لمقاتلين آخرين وهم يطلقون النيران من أسلحة “كلاشنكوف” من شرفات وفتحات المنازل على الجنود الراجلة.

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عشرات الشهداء والجرحى بدير البلح وسط قطاع غزة

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الأمم المتحدة: قطاع غزة يقترب من نقطة الانهيار

أعلنت كتائب القسام، الثلاثاء، أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وقالت في بيان: "تعلن كتائب القسام أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك، ولا زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".

وأفرجت كتائب القسام وهي الجناح العسكري لحركة حماس بوقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

 

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