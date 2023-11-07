الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة: قطاع غزة يقترب من نقطة الانهيار

غزة
غزة

 قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس ليرك، اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من «نقطة الانهيار» بدون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

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 وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إنه كان هناك «بعض التقدم» في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

 

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال قبل عدة أيام، إنه لم يجرِ اتخاذ قرار بعد بشأن السماح بدخول الوقود لغزة.

 

 كما أشار نتنياهو في تصريحات أمس، إلى أنه «لا وقف إطلاق نار شاملا في غزة من دون إطلاق المحتجزين».

 

 من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في نفس الإفادة «يجري إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يجري إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة»، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

 

 وأضاف، أن أكثر من 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء ممارسة عملهم في غزة، ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية، قائلًا: إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

 

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