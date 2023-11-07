الأهلي يفوز على النور في مونديال اليد

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره النور السعودي اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقان ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

جاء فوز الأهلي على النور بنتيجة 20/38، بعدما سيطر المارد الأحمر على مجريات المباراة من البداية.

واستطاعت المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في الفترة من السابع حتى الثاني عشر من نوفمبر الحالي، بمشاركة 12 ناديًا من 10 دول، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات.

الأهلي في مونديال اليد

يرغب الأهلي في تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة، وذلك لتحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، من أجل الوصول للدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت قائمة الأهلي خلال منافسات كأس العالم، كالتالي:

عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد الرحمن حميد، إبراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، أحمد خيري.

وأيضًا سيف هاني "فوكس"، أحمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، أحمد عادل، عمر خالد "كاستيلو".

وعمر سامي، أحمد هشام "سيسا"، عبد العزيز إيهاب "زيزو"، محمود عبد العزيز "جدو"، إسلام راضي، عبدالرحمن فيصل، عمر خالد حسانين.