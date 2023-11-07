عاجل.. دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة
قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.
وأضاف عبدالفتاح، خلال إفادته على الهواء، أن اليوم شهد دخول 35 شاحنة أخرى تضاف إلى الرقم السابق وهو 74 شاحنة، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة دخول المزيد من الشاحنات عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية.
ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إلى أنه يتم الآن تجهيز عشرات الشاحنات للاستعداد لدخولها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، حيث نشهد زخمًا كبيرًا بالمعبر، فضلًا عن استقبال دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة وأيضًا المصريين.
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