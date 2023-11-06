الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر: ما قدمته مصر من مساعدات لغزة يفوق الدول العربية (فيديو)

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

كشف الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، تفاصيل جهود الشباب المصري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا إنهم عملوا أكثر من 80 ألف ساعة بداية من تفريغ الطائرات حتى إعادة شحنها في مخازن وإعادة توصيلها إلى غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني. 

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنّه منذ الثامن من أكتوبر استطاع الهلال الأحمر التنسيق مع نظيره الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة وكل المؤسسات الموجودة في مصر لتوصيل المساعدات. 

وأكد أن ما قدمته مصر من مساعدات لقطاع غزة أكثر من ما قدمته من الدول العربية كلها، لافتًا إلى أن مطار العريش الدولي مازال يستقبل العديد من الطائرات، حيث يعمل الشباب المصري ليل نهار.

وتابع: "ثمة تعاون تنسيق ومستمر بين حياة كريمة وبنط الطعام والتحالف الوطني وكل المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع حتى في طريقة التعامل مع ذوي المصابين والجرحى الذين وصلوا المستشفيات".

الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل، أن الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي ووصل إلى مرحلة خطرة للغاية على جميع الأصعدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة لقناة "العربية" اليوم الاثنين، إن قطاع الإسعاف يعاني نتيجة الانقطاع الكامل للاتصالات مما يمنع تواصل المواطنين مع الإسعاف"، لافتا إلى أن هناك مناطق لا تصلها إشارة الاتصالات منذ أيام.

وأضاف أن وضع المستشفيات أصبح حرجا حيث خرج 16 من أصل 35 مستشفى من الخدمة بقطاع غزة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينتج عنه الضغط على المستشفيات التي تعمل في تلك الأوضاع بطاقات استيعابية مضاعفة وتعمل بالحد الأدنى نتيجة نقص الأدوية والوقود.

وأوضح حنجل أن القطاع شهد 150 غارة في مناطق مختلفة ولا يوجد إمكانية لحصر المصابين بدقة نتيجة انقطاع الاتصال مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالهلال الأحمر بالقطاع، مؤكدا أن أعداد الإصابات في زيادة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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