صرف مساعدات مالية وتوفير وظائف بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، لاستقبال 9 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لعرض شكواهم، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك في اللقاء الأسبوعي لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقراً، لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة أبو كبير، ومديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي، ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، ونائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومفتشة بحوث العمالة بمديرية العمل، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، ومديرة إدارة الإسكان، ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 6 أسر من الأسر الأكثر احتياجا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي أُجْرِيَت الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء، تقدم أربعة مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وكلف السكرتير العام مفتشة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 8 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي، مؤكدا أن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ، كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بعلاج نجل المواطنة "أ. هـ. م" من مركز الزقازيق، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بالمجان، لكونه تعرض لحادث سير ويحتاج إلى العلاج والمتابعة.