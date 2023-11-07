ياسمين الخطيب تتألق بالفرو الناعم

شاركت الكاتبه ياسمين الخطيب متابعيها أحدث متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وجاءت إطلالتها لتمزج بين الأناقة والأنوثة في آن واحد كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير ونسقت عليه بالطو صغير صمم من الفرو الناعم بلون البيج الفاتح، فيما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات هادئة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " صورة مع زهرة الياسمين".

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب ، (1981-) كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية.هي ابنة الكاتب عبداللطيف الخطيب. بدأت مسيرتها المهنية ككاتبة مقال في العديد من الصحف المصرية، منها "صحيفة الوطن"، وجريدة الأخبار"، وصحيفة الأحرار"، و"صحيفة الدستور".كما كانت رئيس تحرير القسم الاجتماعي في "جريدة صوت الأمة".

من مؤلفاتها: "التاريخ الدموي"، "ولاد المرة"، و"كنت في رابعة"، و"ست الحسن".في المجال الإعلامي عملت كمقدمة للفقرة الثقافية على "قناة روتانا مصرية"، ثم شاركت في تقديم برنامج "من الآخر" مع الإعلامي تامر أمين، لتتجه إلى العمل في "قناة النهار" وقدمت برنامج "من الآخر

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب «الفرقان» الذي أثار ضجة كبيرة.

بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015

أصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب «التاريخ الدموي»، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب «قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة»، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب «ولاد المرة» الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

العمل الاعلامي

بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال).

في 9 أغسطس 2021 احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، بعقد قرانها، على رجل الأعمال رمضان حسنى، بحفل صغير أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.

رمضان حسنى هو رجل أعمال ومنتج فني وسينمائي يملك الكثير من المؤسسات التجارية والمؤسسات الاستثمارية والعديد من شركات التطوير العقاري، وقد قام رمضان حسني بإنتاج العديد من الأعمال الفنية للكثير من الفنانين، ومن هذه الأعمال التي أنتجها، أغنية للفنان محمد محيي واغنية للفنان محمد رشاد.

وأكثر ما لفت الانتباه في عقد قران ياسمين الخطيب هو إتمام الزواج علي يد مأذونة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من الحفل.