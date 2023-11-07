عاجل
وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة مُتهم في خلية التجمع

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة  جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الأول"، لجلسة 19 نوفمبر للمرافعة.

اقرأ أيضاً: القصاص لضحية غدر شريك الحياة القاسي.. مطرقة الجليد تصنع الفاجعة

txt

جريمة على حافة الجسر.. بطل أولمبي يتخلص من حبيبته لسببٍ صادم

txt

صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟


 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

مواد متعلقة

جريمة على حافة الجسر.. بطل أولمبي يتخلص من حبيبته لسببٍ صادم

استكمال مُحاكمة المتهمين في "خلية الشروق".. غدًا

استكمال مُحاكمة مُتهم في "خلية التجمع الأول".. غدًا

إحالة أوراق المُتهم بإنهاء حياة طفل في دمياط للمفتي

السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة فيلا في دمنهور

صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة

صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟

غداً.. استكمال مُحاكمة المُتهمين في خلية المرج

الجريدة الورقية