الجيش الإسرائيلي يدعو السكان للتحرك إلى جنوب وادي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "فتح شارع صلاح الدين ليكون ممرًا إنسانيًا لعبور المدنيين" في شمال قطاع غزة نحو الجنوب، مُحذرًا من عدوانه المستمر على القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يا سكان غزة، انضموا إلى الكثيرين الذين يتوجهون إلى جنوب وادي غزة في هذه الساعة! أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تواصل المساس بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحتكم وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة 10:00 صباحًا والثانية 14:00 بعد الظهر".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا هذه الفرصة القادمة للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا. تأكدوا من أن قادة حماس قد أصبحوا بالفعل يعتنون بالدفاع عن أنفسهم".

وأرفق فيديو بالتغريدة يظهر عددًا من النازحين بالطريق، مع خريطة للطريق الآمن لنقل النازحين، بحسب زعمه.

وتدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، يومها الحادي والثلاثين، الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء أوضاع في القطاع وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 10328 فلسطينيًا بينهم 4237 طفلًا قتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

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