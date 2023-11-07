وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين اطاريتين في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية اطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها الهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة Hunan CRRC Intelligent Transport Technology ويمثلها Bingquan Xiao نائب المدير العام وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric ويمثلها - Zhongtian Xu نائب المدير العام لوحدة العمال الدولية وشركة NORINCO International Cooperation ويمثلها Chunhu Wang المدير القليمي.

وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة GANZ MOTOR KFTوتمثلها بياتا بالوغ، نائبة المدير التجاري وشركة Tahawy Rail DWC LLC وكيل Ganz ويمثلها الدكتور عمرو الطحاوي، المدير التنفيذي