الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين اطاريتين في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية اطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها الهندس  أحمد المفتي مدير المشروع وشركة    Hunan CRRC Intelligent Transport Technology ويمثلها  Bingquan Xiao نائب المدير العام وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric ويمثلها - Zhongtian Xu نائب المدير العام لوحدة العمال الدولية وشركة NORINCO International Cooperation ويمثلها Chunhu Wang  المدير القليمي.

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وزير النقل يشهد توقيع عقد وبرتوكول تعاون واصدار ترخيص في النقل البري

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توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل

وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل  توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة GANZ MOTOR KFTوتمثلها بياتا بالوغ، نائبة المدير التجاري وشركة  Tahawy Rail DWC LLC وكيل Ganz ويمثلها الدكتور عمرو الطحاوي، المدير التنفيذي

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