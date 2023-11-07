هدى دحروج: 10 آلاف سيدة التحقن بمبادرة قدوة تك

استعرضت الدكتورة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، نموذج من مبادرة تأهيل الشباب للعمل الحر “طور وغير”.

أضافت خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، أن 10000 سيدة التحقوا بمبادرة قدوة تك، وقد أتموا تدريبات السوق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

عرضت بعض السيدات كيف استفادوا من مبادرة قدوة تك في التسويق لمشروعاتهم الصغيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كذلك برامج الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي.

أشارت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، إطلاق منصة المواطنة الرقمية العام القادم، بهدف رفع الوعي بالمحتوى الموجود على الإنترنت.