معهد الاتصالات: زيادة التعاون مع جامعة بنها للتوسع في التدريب الصيفي

أكد الدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد القومي للاتصالات، أن المعهد يعمل على تنفيذ محاور وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ومن أهمها التنمية البشرية وبناء القدرات.

تابع خطاب خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، أنه تم تدريب 2300 طالب خلال 3 سنوات بمحافظة القليوبية.

أشار إلى أن المعهد القومي للاتصالات يتعاون مع العديد من الشركات العالمية الرائدة مثل أمازون.

تابع أن 52٪ من طلاب بنها تلقوا تدريب داخل المقرات، موضحاً أنه تم زيادة التعاون مع كليات جامعة بنها للتوسع في التدريب الصيفي لطلاب الجامعات ودعم مشاريع التخرج.

كما عرض عدد من المتدربين تجاربهم في التدريب مع المعهد القومي للاتصالات، من خلال الحصول منح تدريبية لسد الفجوة بين الدارسة الأكاديمية والتدريب العملي الذي أهلهم للحصول على وظائف أفضل.