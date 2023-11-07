غادة لبيب: تنفيذ مبادرات للتثقيف والتأهيل الرقمي بالقليوبية

أكدت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي، أن الوزارة تعمل في محافظة القليوبية وكل مراكزها وجميع قراها.

أضافت خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، أن الوزارة تتعاون مع كل هيئاتها لخدمة محافظة القليوبية، إلى أن كللت مبادرة حياة كريمة الجهود للوصول لمجتمع رقمي مستدام.

تابعت أن وزارة الاتصالات عملت مع تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم كما تم التعاقد مع حديثي الخريجين من المهندسين، وتم إعداد دليل إجراءات لتوثيق عمل إدارة نظم المعلومات للتحول الرقمي.

أشارت إلى عقد شراكة مع شركة هواوي لدعم الاستدامة داخل محافظة القليوبية، كذلك تم تدريب الموظفين على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

لفتت إلى حصول 654 موظف على شهادات من البرامج التدريبية المختلفة، مشيرة إلى مشروع محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين.

أوضحت أنه تم تنفيذ مبادرات للتثقيف والتأهيل الرقمي لعدد 5124 مواطناً بواقع 7537 مسار من كافة المبادرات، مثل مبادرة المهارات الدولية وحياة كريمة رقمية ومبادرة الأمن السيبراني.