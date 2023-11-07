برلماني: أهالي غزة يتعرضون لإبادة جماعية

قال النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية قضية القضايا كما يطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى قضية الامة العربية كلها، مشيرًا الى أن مصر تحافظ على حدودها بشكل آمن وتساند القضية الفلسطينية وتدعم اخواننا بقطاع غزة.

وأضاف "العمدة" خلال حواره في برنامج “باب العاصمة“ المذاع على قناة ”ten” أن مصر لها دور كبير على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، إذ كان لها دور فاعل في المساهمة بإنهاء الأزمات بالمنطقة العربية وإعادة الاستقرار لها.

القيادة السياسية

وتابع: "مصر لن تفرط فى شبر واحد من أرض الوطن"، مشيرا إلى أن هناك رسائل واضحة جدا للقيادة السياسية والشعب المصري ندعم القضية الفلسطينية مع وجود الدولة الفلسطينية دولة مستقلة مع الحفاظ على المدنيين ومراعاه كل القوانيين والأعراف القانونية والدولية التى تنتهك والظلم الكبير الذي يقع على الشعب الفلسطيني وسوف يرد هذا الحق للفلسطنيين.

قطاع غزة

وشدد النائب البرلماني، على أن ما يتعرض له الاشقاء وأهالينا فى قطاع غزة من قتل متعمد للمدنيين وتهجير لهم ومذابح للاطفال والنساء وقصف بالطائرات بشكل متواصل وتسوية المبانى بالارض تعد إبادة جماعية للفلسطنيين وإنهاء للقضية الفلسطينية.