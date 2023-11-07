إسرائيل تأمر بإخلاء مستشفى للأطفال في غزة تمهيدًا لقصفه

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدوة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية طلبت من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدًا لقصفه، محذرًا من الوضع ومؤكدًا أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

وأكد القدوة في تصريحات له بحسب قناة الميادين أن حياة نحو 70 طفلًا في خطر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التدخل الدولي لوقف انهيار المنظومة الصحية لا يزال ضعيفًا، موضحًا أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الطواقم الطبية والجرحى.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكد في وقت سابق أن نحو 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريح في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدًا في كل ساعة، كما بيّن أن متوسط الشهداء من الأطفال بلغ 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

ولفت كذلك إلى أن 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات، مشددًا على قطاع غزة تم قصفه ب 30 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 82 طنًا لكل كيلومتر مربع.

ونوه إلى أن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات، وأن 10% من الوحدات السكنية بقطاع غزة هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأوضح أن 33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى تضرر 14% من مساجد قطاع غزة، و5% منها هدمت بشكل كامل.

لا قيود ولا حدود أمام الجيش الإسرائيلي

ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، يومها الحادي والثلاثين، اليوم الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء أوضاع في القطاع وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية".

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة"، مضيفًا: "أمامنا أيام كثيرة من القتال، وحسم العملية ضد حماس سيستغرق وقتا". وتابع: "سنضرب قادة حماس في الأنفاق والخنادق ولن نسمح للحركة بالتعافي".

وشهدت غزة منذ الصباح الباكر قصفا مدفعيا وجويا عنيفا، كما تدور اشتباكات عنيفة وحرب شوارع بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس، أعنفها في شمال القطاع حيث مدينة غزة المحاصرة، وتمركزت دبابات إسرائيلية عند دوار أبو حصيرة قرب مجمع الشفاء وسط غزة، فيما دوت صفارات الإنذار بمناطق غلاف غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10022 فلسطينيًا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى.



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