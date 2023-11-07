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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا وبريطانيا واليابان يدعون لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة
غزة

دعت روسيا وبريطانيا واليابان، اليوم الثلاثاء، على "هدن إنسانية" خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية للقطاع المحاصر.

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ففي موسكو دعا الكرملين، اليوم الثلاثاء، إلى "هدن إنسانية" خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ووصف الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي دوري "من المهم جدا أن تكون هناك هدن إنساني خلال العملية الإسرائيلية في غزة".

 

ووصف بيسكوف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة.

وكانت اليابان وبريطانيا دعتا، اليوم الثلاثاء، أيضا إلى "هدنة إنسانية" في غزة، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع البلدين.

وجاء في بيان الوزيرين الياباني والبريطاني أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام العادل والدائم"، لكن البيان أكد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها في المنطقة".
 

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