انعقاد برنامج البناء الثقافي للمجموعة الرابعة من أئمة وواعظات الإسكندرية

انطلقت فعاليات اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الإسكندرية، والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، الإثنين 6/ 11/ 2023م، بقاعة كلية التربية جامعة الإسكندرية لعدد ١٢٠ إمامًا و١٠ واعظات، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير المديرية، والدكتور عادل عنتر علي زعلوك أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة، وجمع من المفتشين وعدد من أئمة وواعظات الإسكندرية.

وخلال اللقاء أشار الدكتور عادل عنتر علي زعلوك إلى أهمية الوعي والتثقيف للإمام، مؤكدًا أن الوعي الثقافي يعد مهمًا لتحقيق التنمية، واستكمال بناء ونهضة المجتمع في مجالاته المتنوعة؛ لذا بات الاهتمام بتنميته داعمًا ومعززًا لمفهوم الأمن الفكري الذي يُعد سياجًا قويًا ضد تشويه الوعي، أو التزييف أو الشائعات المغرضة التي تنال من العزيمة وتستهدف إحداث التفكك، والشقاق بين طوائف المجتمع، موضحًا دور ثقافة الإمام المتنوعة وأهميتها في تصحيح المفاهيم، والنهوض بالدعوة.

اهتمام الإسلام بالعلم

وفي كلمته أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، أن الإسلام اهتم بالعلم اهتمامًا كبيرًا، فأول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي قوله (سبحانه) "اقرأ" وفيها دعوة للاطلاع والتزود من الثقافة والعلم وكان من دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) كما حكى القرآن الكريم: "وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا"، فالعلم هو ميزان التفاضل بين أفراد المجتمع قال (سبحانه): "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ".