الأوقاف تمنح جائزة التميز الوظيفي لاثنين من أوقاف قنا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف قنا وهما:



1- الشيخ/ حجازي محمد فارس محمد - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الشيخ/ عبد الحميد أحمد نور سعيد - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف قنا، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك، عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.



تفاصيل فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى



أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية (المجموعة الثالثة).



أوضحت الأوقاف أن المسابقة تنطلق يوم السبت 11/ 11/ 2023م بمسجد الرحمة بجوار المبنى القديم لوزارة الأوقاف بشارع صبري أبو علم بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا.

وزارة الأوقاف المصرية

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي :

أولا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر ببنها– القليوبية، ويمثله:

م الاسم المديرية

1. أحمد محمد محمد الفرحاتي القليوبية

2. محمد مصطفى محمد مصطفى القليوبية

3. ضحى أحمد عبد الجيد حواش القليوبية

4. مصطفى عبد الباسط يوسف عبد الباسط القليوبية

5. عمر محمود محمد السيد الطنطاوي القليوبية

ثانيا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس الفتح – كفر الشيخ، ويمثله:

م الاسم المديرية

6. محمد عوض محمد عوض فيوض كفر الشيخ

7. محمد سليمان عبدالخالق سليمان كفر الشيخ

8. محمد الأنصاري طه محمد الزغبي كفر الشيخ

9. محمد أيمن محمد مصطفى عياد كفر الشيخ

10. آية محمد محمد مرسى عفيفي كفر الشيخ

ثالثا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بالدقهلية، ويمثله:

م الاسم المديرية

11. إبراهيم علي إبراهيم علي الدقهلية

12. مجدي عبد الغني عبد الجيد إبراهيم الدقهلية

13. محمد محمود محمد محمد حمودة الدقهلية

14. زينب أسامة علي شديد الدقهلية

15. سما إبراهيم ناصف السعيد القناوي الدقهلية

رابعا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب – بني سويف، ويمثله:

م الاسم المديرية

16. محمد أحمد رشاد بني سويف

17. محمد حسن إبراهيم أيوب بني سويف

18. أحمد حلمي محمد بني سويف

19. بسملة محمد حسن بني سويف

20. هادي عبد الناصر محمود بني سويف

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع ، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين ، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية .