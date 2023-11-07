تركيا تصدر "الوش الخشب" لبلينكن بسبب "قلة ذوقه".. لا عناق لا مقابلة رئاسية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية والعربية، أمس الاثنين، بلقطات استقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وخاصة لقطة تجنب الأول معانقة الأخير والرجوع للخلف خطوة عندما هم في الاقتراب منه لمعانقته ما ترك ملامح صدمة وإحراج على وجه بلينكن.

ووصل بلينكن أنقرة أمس، وناقش مع نظيره التركي جهود توسيع المساعدات الإنسانية في غزة ومنع توسع الصراع في المنطقة.

قلة ذوق

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية بأن السبب وراء هذا الحدث الدبلوماسي الغريب هو "عدم لباقة وذوق" من جانب الوزير الأميركي قبل اللقاء بقليل.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما وصلت سيارة الوزير الأميركي إلى مقر وزارة الخارجية التركية، وقف الوزير التركي فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل أي وزير عند استقبال وزير زائر.

استقبال دون المستوى

واستطردت الصحيفة تقول أن بلينكن لم يخرج من سيارته مباشرة عقب وصولها، مشيرة إلى أنه ظل داخل السيارة يتحدث عبر الهاتف، الأمر الذي يبدو أنه أثارة حفيظة الوزير التركي الذي عاد إلى داخل المبنى، ورغم الواقعة، دخل الجانبان التركي والأميركي في مفاوضات استغرقت أكثر من 90 دقيقة.

في حين أعلنت وسائل إعلام تركيا بأن بلينكن بدا مستاء بعدما رفض وزير الخارجية التركي معانقته مرتين، واستقبله نائب والي أنقرة، ووصفت الصحف التركية استقباله بالمستوى المنخفض دبوماسيًا.

لا مقابلة رئاسية

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل جولته المحلية المقررة الإثنين، مما يجعل من غير المرجح أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته لتركيا.

وأضاف أنه سيزور قرية آيدر بشمال شرق تركيا، الإثنين، فيما يجري بلينكن محادثات مع فيدان في أنقرة. وقال الرئيس التركي خلال تجمع في مدينة ريزا المطلة على البحر الأسود: "سأذهب إلى آيدر غدا (الاثنين)"، مضيفًا أنه يريد رؤية "التحول الحضري" في المنطقة النائية.

عمل من خلف الكواليس

واستدعت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل وحماس.

لكن أردوغان قال الأحد إن أنقرة "تعمل خلف الكواليس" في محاولة لوقف إراقة الدماء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفًا : "كونوا على يقين أننا نفعل أكثر بكثير مما تراه العين".

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