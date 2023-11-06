الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن: نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

 

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بلينكن: نعمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

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بلينكن يبحث إنشاء ممر مساعدات بحري لغزة

وتابع بلينكن: ندرك حجم القلق بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال، وأكدنا ضرورة استمرارية واستدامة السلام في المنطقة، وفقًا لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وأكد بلينكن، نعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 66 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، وغالبيتهم من مدينة "القُدس" المُحتلة. 


وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال 35 فلسطينيًا من القدس من بينهم أسرى مُحررون ومستشار محافظة القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي. 

 

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 أشخاص من نابلس، و6 من "جنين"، واثنين من قلقيلية وواحدا من طولكرم، وشابين من سلفيت. 

 

ومن جنوب الضفة الغربية، جرى اعتقال 8 بينهم امرأة من مُحافظة "الخليل"، ورجل من بيت لحم. 

 

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية "النبي صالح" في رام الله، واثنين آخرين من مخيم "الأمعري" ودير قديس برام الله.

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