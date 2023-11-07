إزالة 1076 إعلان مخالف وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية

خلال أكتوبر الماضي..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (١٠٧٦) إعلانًا مخالفًا ودون ترخيص خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣، بواقع عدد (٣١) إعلانًا بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (١١٣) إعلانًا بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٢٦) إعلانًا بمدينة القنايات وعدد (٥٠) إعلانًا بمركز ومدينة الحسينية وعدد (٢٥) إعلانًا بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد (٦) إعلانات بمدينة القرين وعدد (١٤١) إعلانًا بمركز ومدينة الزقازيق وعدد (٧٧) إعلانًا بحى ثانى الزقازيق وعدد (٧٣) إعلانًا بحى أول الزقازيق (٣٨) إعلانًا بمركز ومدينة أبوكبير وعدد (٥٧) إعلان بمركز ومدينة بلبيس وعدد (٣٣) إعلان بمركز ومدينة ههيا وعدد (١١٨) إعلانًا بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد (٣٤) إعلانًا بمركز ومدينة أبو حماد وعدد (١١) إعلانًا بمركز ومدينة مشتول السوق وعدد (٢٣٥) إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء دون ترخيص كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات بميدان عرابى وشارع لوممبو وشارع الشهيد طيار بالحسينية وشارع مدرسة الناصرية بحي الزهور وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة حي ثانٍ الزقازيق بإزالة ٧ لوحات إعلانية مخالفة بشارع النيابة الإدارية وشارع مدرسة طلبة عويضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، لإزالة سور بالدبش على أرض زراعية بمساحة (٢) قيراط بقرية صهبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة أعمال بناء جديدة على الطبيعة بقرية الغفارية بالوحدة المحلية بالصحافة والتأكد من مطابقة شروط الترخيص الصادرة عن الوحدة والتأكد من التزام المواطن بخط التنظيم.

وتابعت رئاسة حي ثانٍ الزقازيق استكمال أعمال التطوير بشارع أحمد إسماعيل بالقومية حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للأرصفة قبل تركيب بلاط الإنترلوك لتوحيد الأرصفة، حفاظًا على المظهر العام والجمالي.