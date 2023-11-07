انخفاض مرتقب بأسعار الذهب لهذا السبب

تشغل أسعار الذهب الملايين من المصريين خلال الفترة الحالية، لكونه الاستثمار الأمثل للطبقة المتوسطة، وإقبال العديد من المواطنين على حفظ مدخراتهم في شكل مشغولات ذهبية.

في هذا السياق توقع عدد من المراقبون للسوق المصري انخفاض لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، إذ إن معدلات تغير وانخفاض الذهب ستكون ملحوظة بعد قرار مد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج، المرتقب صدوره من مجلس الوزراء وفق الطلب المقدم بمد المبادرة.

أسعار الذهب في ظل المبادرة

وتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب إنخفاض كبير بمجرد الإعلان عن تطبيق المبادرة ومدها لفترة إضافية، خاصة بعد استقرار السوق المحلية للذهب على مدار الـ6 أشهر الماضية منذ بدء تطبيق المبادرة في 11 مايو الماضي وحتى 11 نوفمبر الجاري.

ويشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أنه سيتقدم بطلب لمد مبادرة الاعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج، قبل انتهاء المدة الحالية للمبادرة والتي تنتهي في 11 نوفمبر الجاري.

فيما أسعار الذهب تذبذبًا خلال الفترة الحالية في ظل عدم وضوح الاتجاه وضبابية المشهد، وفشل سعر الذهب في اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام ليعود إلى التراجع، ويتميز التذبذب الحالي في سوق الذهب باتساع نطاقه حيث نضع نطاقات التذبذب بين 2500 و 2600 جنيه للجرام عيار 21.

مزايا مبادرة الإعفاء الجمركي

وتُجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي، أحدث انتعاشة في السوق المحلي للذهب ووفرة الذهب الخام في الأسواق، وضبط سوق الذهب المحلي واستقرار الأسعار طوال الفترة الماضية،.

فيما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.