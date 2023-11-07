أسعار الذهب اليوم اللاثاء 7 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2575 جنيهًا في حين يترقب السوق المحلي بدء التداول على الذهب في البورصة العالمية بمستهل التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2940 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2575 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2225 جنيهًا.

الجنيه الذهب 20600 جنيه.

فشل المعدن الأصفر، رغم ارتفاعه أمس، في الحفاظ على مكاسبه الأسبوعية، التي استمرت لثلاثة أسابيع متتالية.

وتلقت الأسعار دعمًا في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الأمريكية المخيبة للتوقعات، مما عزز من التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من نهاية مسلسل رفع معدلات الفائدة.

