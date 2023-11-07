هوجربيتس يواصل تغريداته ويحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط

بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

وسط حالة الرعب والقلق ومشاهد الدم واللا إنسانية والمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، تأتي تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من وقوع زلزال كبير في منطقة الشرق الأوسط بسبب قصف جيش الاحتلال لغزة بأطنان من القنابل.

ففي تغريدة نشرها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس على منصة إكس "تويتر سابقًا" حذر من وقوع زلزال مدمر خلال الفترة المقبلة نتيجة للكم الهائل من المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

ودون هوجربيتس في تغريدته قائلًا "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

وأبدى العالم الهولندي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وظهر ذلك في رده على بعض التعليقات الموجهة إليه، حيث جاء رده على أحد المتابعين قائلًا "إسرائيل تقصف غزة بشكل عشوائي، 68% من القتلى نساء وأطفال، إنها أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 80 عامًا، في حياتي لم أر قط كارثة بهذا الحجم ولم ينكر العالم وقف إطلاق النار، أشعر أن العالم ليس مستيقظًا لها، أو لا يستجيب لها، وأعتقد أن جزءًا من ذلك هو التجريد المستمر من إنسانيتهم لهؤلاء السكان".

وتابع: في عام 1948 تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرًا من أراضيهم لأن المنظمة الصهيونية اعتقدت أن من حقهم الاستيلاء على هذه الأرض بناءً على مطالبة عمرها 2000 عام واليوم يضطر العالم إلى مواجهة الجريمة وعواقبها ومن هنا اللامبالاة، مضيفًا " أي شخص يعتقد أنني أختلق هذا الأمر، يمكنه أن يقرأ عن ادعاء الصهاينة على موقع الأمم المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي ومقره جنيف، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كلج من المتفجرات.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو جرام إلى ألف كيلو جرام، لافتًا إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها (تبلغ مساحتها 56 كيلو مترًا).