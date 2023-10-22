"كونوا في حالة تأهب".. العالم الهولندي يثير الجدل ويتوقع هزة أرضية قوية

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، حالة من الجدل بعد أن توقع عن حدوث هزة أرضية قوية خلال الأيام القادمة، وذلك خلال تغريدة كتبها على موقع "إكس" تويتر" سابقًا.

العالم الهولندي

هزة أرضية قوية يتوقعها العالم الهولندي

كتب العالم الهولندي عبر حسابي الرسمي على موقع إكس :" هناك احتمالية لهزة أقوى خلال اليومين المقبلين بعد تقارب الأمس، أتساءل حول أفغانستان كثيرًا، في هذه المرحلة، أعتقد أن الهزات الارتدادية الصغيرة هي الأكثر احتمالا، وكما قلت سابقًا، فإن الهزات الأربعة القوية الأخيرة غير عادية بالنسبة للمنطقة، مما يجعل من الصعب تقدير ما سيحدث بعد ذلك".

وكان قد قال في وقت سابق بأنه يتوقع ظهور سرب من الهزات الأقوى الإضافية، بعد الزلزال القوي الذي وقع جنوب إيران.

وعلق العالم الهولندي في تغريدة له أن هناك زلزال بقوة 5.5 ريختر، وقع في جنوب إيران في 17 أكتوبر الماضي، مضيفًا: يمكن أن يؤدي هذا النشاط إلى ظهور سرب بهزات أقوى إضافية.

العالم الهولندي

سياسة منصة إكس تغضب العالم الهولندي

على ما يبدو أن سياسة موقع "إكس" تثير غضب الجميع ليس فقط الناشطين العاديين ، بل حتى بين المؤثرين مثل العالم الهولندي المثير للجدل والذي تردد اسمه خلال الأشهر الماضية، إذ عبر عن مدى استيائه وغضبه الشديد من استهداف الحسابات الخاصة به.

وأكد أنه منذ الزلزال، الذي توقعه حينها وتم استهداف حساباته الخاصة ليقرر التوقف عن استخدام المنصة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه على الأشخاص المهتمين بآخر المستجدات المتعلقة بالزلازل القيام بمتابعته على كلا من تطبيق اليوتيوب وفيسبوك وتليجرام.

العالم الهولندي

كوارث طبيعية تحدث في أكتوبر

حذر العالم الهولندي من حدوث كارثة كونية جديدة تضرب الأرض، خلال شهر أكتوبر وذلك بعد صدق توقعاته بشأن حدوث زلزال بقوة 6.3 درجة، ضرب ولاية هرات في غرب أفغانستان الأيام الماضية.

وقال العالم الهولندي :" يمكن أن يؤدي التقارب الوثيق لهندسة الكواكب إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الأيام القادمة، كونوا في حالة تأهب إضافي وسوف أقوم بتحديث المناطق المحتملة بمجرد أن يكون لدينا مؤشرات جديدة".

كما نشر فيديو عبر حسابه على اليوتيوب كشف من خلاله عن حالة النشاط الزلزالي الذي سيشهده العالم في الأيام المقبلة، وذلك نتيجة لحدوث اقترانات الكواكب، مما سوف يسبب زلازل قد تصل شدتها لـ 7,8 ريختر.