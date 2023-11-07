شبورة كثيفة وضباب.. نصائح مهمة يجب اتباعها أثناء قيادة السيارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعلى غرار تلك التحذيرات أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وظهور الشبورة على الطرق الرابطة بين المحافظات، وأكدت متابعتها لحركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وأكدت الأرصاد على ضرورة توخى الحذر وتهدئة السرعة عند القيادة والالتزام بقواعد المرور، واستخدام «الكلاكس» لتنبيه السيارات المجاورة، وترك مسافات آمنة بين السيارات والتوقف فورا في حالة انعدام الرؤية حفاظًا على حياة المارة والركاب.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نصائح لقيادة أمنة على الطرق السريعة ومواجهة أثار الشبورة على زجاج السيارات

القيادة بهدوء تام.

لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

عند وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

تجنب السير عكس الاتجاه، أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية.