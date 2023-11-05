هل يتأخر فصل الشتاء هذا العام عن موعده؟ الأرصاد توضح

في ظل وصف الأرصاد الجوية العالمية لفصل الصيف الأخير بأنه الأكثر سخونة وحرارة في السجلات المناخية، حيث شهدنا خلاله الكثير من الموجات الحارة ووصول درجات الحرارة لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل، ونشاهد الآن تقلبات جوية وسريعة وهو ما يمتاز به فصل الخريف، تداول الكثيرون أن فصل الشتاء سوف يتأخر هذا العام نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية.

وفي السياق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ليس هناك ارتباط بين الفصول وبعضها، لأن المواعيد والبداية الفلكية لكل فصل تتحد بتعامد الشمس على خط الاستواء أو المدارات المختلفة، مؤكدة أن بداية فصل الشتاء الرسمية ستكون في 21 ديسمبر المقبل.

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" نحن الآن في فصل الخريف ومن المعروف أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية ومعروف بفصل التقلبات الجوية السريعة وعادة ما يشهد النصف الأول منه لارتفاع في درجات الحرارة وخلال النصف الآخر من فصل الخريف يحدث انخفاض في درجات الحرارة، فعادة ما يكون النصف الأول به سمات فصل الصيف والنصف الثاني به سمات فصل الشتاء.



الدكتورة منار غانم

الدكتورة منار غانم

وأكدت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء سوف يحل في موعده، مشيرة إلى الأيام التي يكون بها ارتفاع أو انخفاض في قيم درجات الحرارة تختلف من وقت إلى آخر لكن لا تشير إلى أن فصل الشتاء يتأخر أو يتقدم، مؤكدة على أن فصل الشتاء سوف يحل في 21 ديسمبر.

وقالت الدكتورة منار غانم، إلى أن ذروة فصل الشتاء تكون في شهر يناير وفبراير من كل عام، مشيرة إلى أنه بالفعل خلال هذه الأيام درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، إلا أننا لا يمكننا أن نربط الفصول ببعضها من خلال درجات الحرارة وذلك لأن كل فصل منفصل عن الآخر قائلة " لا يمكننا أيضًا القول بأن ظواهر جوية حدثت في فصل معين سوف تؤثر في الفصل الآخر، كذلك أيضًا لا يمكننا أن نقول إن فصل الصيف كان أشد حرارة ومن ثم فصل الشتاء سوف يأتي أشد برودة" لافتًا إلى أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا وغير علمي.

