الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، قائلا إنّ البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير من الأسبوع الماضي ومستمرة حتى الأسبوع الجاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، أن الطقس اليوم يعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بما يصل إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة اليوم ستسجل 32 درجة مئوية.

وأكدت أنّ من أهم دلائل هذا استقرار حالة الطقس، وجود الشبورة المائية الكثيفة الملاحظة اليوم وخلال الأيام الماضية بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار وهو ما يساعد بشكل كبير على الشعور بارتفاع درجات الحرارة في الطقس ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، كما ترتفع نسب الرطوبة نشعر بها خلال فترات النهار والليل.

وتسود اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانًا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الاثنين:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 23

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24