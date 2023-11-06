لهذا السبب.. طبيبة تحذر من انخفاض ضغط الدم

يعيش بعض الأشخاص معظم حياتهم مع انخفاض ضغط الدم ويعتبر هذا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم.

ومع ذلك، في بعض الحالات قد يشير إلى الخطر حذرت طبيبة القلب ناتاليا جافريليوك من هذا الأمر على القناة الخامسة.

ووفقًا لها، ينبغي إطلاق ناقوس الخطر إذا ظهرت على الشخص، مع انخفاض ضغط الدم، أعراض مثل الضعف أو ضيق التنفس أو فقدان الوعي أو ألم الصدر أو العرق البارد، وتدعي الأخصائية أنه في مثل هذه الحالات من الضروري استدعاء سيارة إسعاف بشكل عاجل، لأن هذه العلامات قد تشير إلى أمراض خطيرة.

وهنا يجب علينا استبعاد الحالات الحادة. مثل احتشاء عضلة القلب، والانسداد الرئوي، واضطرابات الإيقاع التي تهدد الحياة، والسكتة الدماغية ويجب نقل الشخص على وجه السرعة إلى المستشفى، وأوضح جافريليوك: "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل.