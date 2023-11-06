ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في Windows 11.. كيفية استخدام Paint

تقوم Microsoft بإدخال الكثير من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بمساعد Copilot. بدأت الشركة في تحديث سلسلة من التطبيقات بوظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك Paint وClipchamp وSnipping Tool وPhotos.

أصدرت Microsoft تحديثًا لنظام التشغيل Windows 11 2023، المعروف باسم 23H2، في 31 أكتوبر. وقد أدى هذا التحديث إلى توسيع نطاق الوصول إلى Copilot وميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

تقوم Microsoft بطرح تحديثات الذكاء الاصطناعي تدريجيًا، لذلك قد لا تتمكن من الوصول إلى كل شيء حتى الآن. ومع ذلك، قد يكون من المفيد لك معرفة ما يمكنك فعله باستخدام الأدوات الجديدة. فيما يلي بعض الإرشادات حول كيفية استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في كل تطبيق.

كيفية استخدام الرسام في نظام التشغيل Windows 11



يتم طرح إصدار Paint المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي العامة لمستخدمي Windows 11. يستخدم Microsoft Paint Cocreator نموذج DALL-E لتمكينك من إنشاء صور بناءً على وصف النص. ستعمل هذه الميزة على تحسين أي شيء يمكنك التفكير فيه (في حدود المعقول).

من السهل البدء باستخدام Cocreator، طالما أنه يمكنك الوصول إليه. في البداية، يتوفر Cocreator في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا وألمانيا. يتم دعم المطالبات باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي. في البداية، هناك قائمة انتظار لاستخدام Cocreator. يمكنك الانضمام إلى هذا من اللوحة الجانبية لـ Cocreator وستتلقى بريدًا إلكترونيًا لإعلامك متى يمكنك البدء في استخدام الميزة.

ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك لاستخدام Cocreator. وذلك لأن الخدمة السحابية التي يعمل عليها Cocreator تتطلب المصادقة والترخيص. تحتاج أيضًا إلى تسجيل الدخول للوصول إلى الاعتمادات؛ ستحتاج إليها لإنشاء صور باستخدام DALL-E. عندما تنضم إلى Cocreator، سوف تحصل على 50 نقطة يمكنك من خلالها إنشاء الصور. كل صورة تم إنشاؤها تكلف رصيدًا واحدًا.



كيفية تثبيت الرسام على نظام التشغيل Microsoft Windows 11



إذا لم يكن برنامج Paint مثبتًا لديك بالفعل، فيمكنك تنزيله من متجر Microsoft. بمجرد الحصول عليه، افتح برنامج الرسام وحدد أيقونة Cocreator على شريط الأدوات. ومن هناك، يمكنك كتابة وصف للصورة التي ترغب في أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائها. تقترح Microsoft أن تكون وصفيًا قدر الإمكان للحصول على نتائج تتوافق مع مفهومك.

بعد إدخال النص، حدد النمط الذي تريد أن تكون صورتك به. ثم اضغط على الزر "إنشاء".

سيقوم Cocreator بعد ذلك بإنشاء ثلاث صور مختلفة بناءً على إدخال النص والنمط الذي اخترته. ما عليك سوى النقر على إحدى هذه الصور لإضافتها إلى لوحة الرسم حتى تتمكن من البدء في تعديلها.

وفي الوقت نفسه، يدعم برنامج الرسام الآن إزالة الخلفية وكذلك الطبقات. بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكنك عزل عنصر (مثل كائن أو شخص) وإزالة الخلفية بنقرة واحدة. يمكنك أيضًا تحرير الطبقات الفردية دون التأثير على بقية الصورة.

كيفية استخدام التأليف التلقائي للفيديو مع Clipchamp على نظام التشغيل Windows 11

من المفترض أن يكون من الأسهل بالنسبة لك تجميع اللقطات معًا في أداة تحرير الفيديو Clipchamp. سيساعدك التطبيق في إرشادك من خلال الاقتراحات التلقائية لأمثال المشاهد والتعديلات والروايات. ولكنها ميزة الإنشاء التلقائي التي قد تكون مفيدة للغاية للعديد من المستخدمين. تتوفر ميزة الإنشاء التلقائي على الويب وفي تطبيق Microsoft Clipchamp لسطح المكتب.

تقول Microsoft أن الوسائط التي تضيفها إلى Clipchamp لا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وأن كل عمليات المعالجة تتم في التطبيق أو المتصفح. يمكن لمحرر الفيديو AI الخاص بالتطبيق (الذي تقول Microsoft إنه مفيد للجميع) إنشاء عروض شرائح ومقاطع فيديو مونتاج ومقاطع فيديو قصيرة بدقة 1080 بكسل تلقائيًا بناءً على الصور ومقاطع الفيديو التي تضيفها إليه.

إذا لم يعجبك الفيديو الأول الذي يقدمه Clipchamp، فيمكنك التحقق من إصدار مختلف "على الفور" نظرًا لأن التطبيق سيقوم بإنشاء مقاطع فيديو متعددة لك. وتقول مايكروسوفت إن الإنشاء التلقائي قد يكون مفيدًا أيضًا لمحرري الفيديو المحترفين، حيث يمكن للأداة إنشاء العديد من مقاطع الفيديو الفريدة في غضون بضع دقائق.

بعد تسجيل الدخول إلى Clipchamp، انقر فوق الزر "إنشاء فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي". ستجد هذه الواجهة والوسط في الصفحة الرئيسية. بعد إعطاء مشروعك عنوانًا عمليًا، يمكنك تحميل الوسائط بالنقر فوق الزر "انقر للإضافة أو السحب والإفلات". وبدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة سحب مقاطع الفيديو والصور وإسقاطها في نافذة الوسائط.

بمجرد الانتهاء من إضافة كل شيء، اضغط على زر "البدء". الآن، يتعلق الأمر بإعلام الذكاء الاصطناعي بنوع الأسلوب والجمال الذي تبحث عنه. تتضمن الأنماط أشياء مثل الأناقة والنابضة بالحياة والجريئة. ستستخدم زري "الإبهام لأعلى" و"الإبهام لأسفل" لإبلاغ الذكاء الاصطناعي بتفضيلاتك. وبدلاً من ذلك، يمكنك ترك القرار لـ Clipchamp عن طريق تحديد خيار "Choose for me". عندما تكون مستعدًا للانتقال إلى الخطوة التالية، انقر فوق الزر "التالي".

سيقترح Clipchamp طولًا للفيديو الخاص بكبناءً على ما تعتقد أنه أفضل مجموعات الوسائط الخاصة بك. ستتمكن من ضبط طول الفيديو ونسبة العرض إلى الارتفاع قبل المتابعة. قبل أن تغادر هذه الشاشة، يمكنك معاينة الفيديو بالنقر فوق زر التشغيل.

بعد ذلك، ستتمكن من تغيير موسيقى الخلفية على شاشة "إنهاء الفيديو الخاص بك" إذا لم تكن من محبي المسار الذي اختاره الذكاء الاصطناعي. انقر على زر الموسيقى لتغيير النغمة. مرة أخرى، ستتمكن من معاينة مقطع الفيديو والصوت الخاص بك. إذا لم تكن راضيًا عن الفيديو، فيمكنك أن تطلب مقطعًا مختلفًا من خلال النقر على "إنشاء نسخة جديدة".

إذا أعجبك الفيديو الذي أنشأه Clipchamp، فقد انتهيت إلى حد كبير في هذه المرحلة. انقر فوق الزر "تصدير" لحفظ الفيديو. من صفحة التصدير، يمكنك مشاركة الفيديو الخاص بك مباشرة مع أمثال YouTube وTikTok، أو إضافة نسخة إلى مساحة تخزين OneDrive الخاصة بك.

بعد انتهاء الذكاء الاصطناعي من الفيديو الخاص بك، يمكنك تخصيصه بشكل أكبر في Clipchamp. انقر فوق الزر "تحرير في المخطط الزمني" وستتمكن من القيام بأشياء مثل إضافة الملصقات والتعليقات التوضيحية والنصوص المتحركة والملفات الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين الفيديو الخاص بك باستخدام خيارات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك ميزة التعليق الصوتي لتحويل النص إلى كلام والعناوين المصاحبة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. تهدف أداة مدرب المتحدث إلى تزويدك بتعليقات في الوقت الفعلي على تسجيلات الكاميرا الخاصة بك للمساعدة في تحسين مهاراتك في التحدث وعروض الفيديو.

تتوفر العديد من ميزات Clipchamp مجانًا. ولكن بالنسبة لمقاطع الفيديو بدقة 4K والأدوات المتميزة الأخرى، ستحتاج إلى الدفع مقابل الخطة الأساسية، والتي تكلف 12 دولارًا شهريًا أو 120 دولارًا سنويًا.

كيفية استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي لأداة القطع



تعد أداة القطع واحدة من أكثر الأدوات المفيدة في نظام التشغيل Windows 11. ومن السهل التقاط ومشاركة بعض أو كل شاشة العرض الخاصة بك. يجب أن تكون وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتطبيق مفيدة بعدة طرق.

أولاً، يدعم التطبيق التعرف على النص. إذا كنت تستخدم أداة القطع لالتقاط لقطة شاشة لشيء يحتوي على نص، فيمكنك النقر فوق الزر "إجراءات النص". في البداية، سيكون لديك خياران رئيسيان. يمكنك نسخ النص بالكامل ولصقه في تطبيق آخر.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تنقيح المعلومات الخاصة بسرعة. يجب أن تكون الأداة قادرة على التعرف على عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وستكون قادرًا على تمييزها بسرعة. من المفترض أن يوفر عليك ذلك الاضطرار إلى إخفاء النص يدويًا في برنامج الرسام، على سبيل المثال.

يجب أن تعمل أداة القطع بشكل جيد مع برنامج Copilot أيضًا. كما هو موضح في الفيديو الترويجي لنظام التشغيل Windows 11، يمكنك لصق شيء قمت بقصه باستخدام الأداة في Copilot، ثم القيام بأشياء مثل مطالبة المساعد بإزالة الخلفية من الصورة.

كيفية استخدام "Background Blur" في تطبيق الصور في نظام التشغيل Windows 11



يحتوي تطبيق Windows 11 Photos على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة أيضًا. يتضمن ذلك البحث المحسن عن الصور المخزنة على حسابات OneDrive —- من المفترض أن يكون من الأسهل عليك العثور على صورة بناءً على المحتوى أو الموقع الذي تم التقاطها فيه.

تم تحسين ميزات التحرير في التطبيق بفضل الذكاء الاصطناعي أيضًا. إحدى الأدوات الأسهل والأسهل استخدامًا هي الخلفية الضبابية التي لا تحتاج إلى شرح (يحتوي برنامج Paint 3D على ميزة مماثلة). يمكن أن يساعد ذلك في إبراز موضوع صورتك. يفصل الذكاء الاصطناعي الخلفية عن الموضوع، ولكن لضمان بقاء بياناتك على جهازك، تتم عملية الفصل هناك وليس في السحابة.

لاستخدام "Background Blur"، حدد أولاً الصورة التي تريد استخدامها وافتحها في تطبيق الصور. انقر على "تحرير الصورة" في الجزء العلوي من الشاشة وحدد "طمس الخلفية". سيكون لديك بعد ذلك بعض الخيارات للاختيار من بينها. يمكنك اختيار تمكين تأثير التمويه على الفور؛ ضبط شدة التمويه قبل تطبيقه؛ أو احصل على تحكم أكثر دقة عن طريق تشغيل "أداة فرشاة التحديد".

اختر أداة فرشاة التحديد ويمكنك إضافة المزيد من أجزاء الصورة يدويًا لتعتيمها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من ذلك، يمكنك إلغاء تحديد أجزاء من الصورة التي لا تريد أن تكون غير واضحة. ستتمكن من تغيير حجم الفرشاة للتحكم بشكل أفضل وتعديل نعومة الفرشاة لتكثيف التأثير الأزرق أو تقليله.