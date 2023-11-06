الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج: تصريح قصف غزة بالنووي فضح سر إسرائيل التاريخي

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الحرب النووية لن تحدث في المستقبل القريب لأن هناك ناديا نووي يتكون من ٩ دول وهم أمريكا إنجلترا وفرنسا والصين وروسيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن النووي الذي تملكه روسيا يستطيع تدمير العالم والذي تملكه أمريكا يدمر العالم ولكن ما يتحدث عنه هو القنبلة التكتيكية.

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وأكد أن الدول التسع اتفقوا على عدم استخدام النووي وأن استخدام النووي التكتيكي يكون في ضوء الهجوم على أرض إحدى الدول التسع.


وقال إن تصريحات وزير الثروات الإسرائيلي تدل على أنه شخص غير مسؤول ورط بلاده التي لم تكن تعترف بامتلاك النووي وكشف عن وجود أسلحة نووية داخل إسرائيل.


وأوضح أنه في الظروف الحالية التي تمر بها إسرائيل من الصعب عزل هذا الوزير لكن يصعب استخدام النووي في ظل هذه الظروف، منوهًا إلى أن حاملات الطائرات الأمريكية والغواصة النووية هي لردع إيران وحزب الله وإسرائيل هي من تتولى القتال في غزة والضفة الغربية.

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