إسرائيل: العمليات البرية والجوية تهز قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، أن العمليات البرية والجوية لجيش الاحتلال تهز "قطاع غزة"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جالانت، في بيان بالفيديو، إن عمليات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي كانت مثيرة للإعجاب للغاية.. عمليات القوات الجوية والقوات البرية تهز قطاع غزة.

وعن قادة حماس الميدانيين الذين زعمت إسرائيل تصفيتهم في الغارات الجوية، قال إن بعضهم هم الذين قضينا عليهم قبل يوم أو يومين وتم استبدالهم بآخرين، وتم القضاء عليهم أيضا.

وأضاف جالانت، أن زعيم حماس يحيى السنوار يختبئ في مخبأه ويترك القادة الميدانيين يموتون.

ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدما كبيرا، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.

وزير الخارجية الأردني يُناقش مع "بوريل" تطورات الأوضاع في غزة

ناقش وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل"، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.