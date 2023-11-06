أستاذ قانون دولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لسكان قطاع غزة

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنه لا شك أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية يتماشى مع فكر ومخططات إسرائيل، والتي تتمثل في التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأضاف، في مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة لقناة "القاهرة الأخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لنكبة جديدة، وهذا ما نشاهده في القصف العشوائي للسكان والمستشفيات.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة، ما هو إلا جريمة كبيرة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا العدوان الغاشم الذي لم يترك أي شيء في غزة.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 31 يومًا إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 10022 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح القدرة أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف قتيل، ثمة 4104 أطفال. وأضافت الوزارة أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 فلسطينيًا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق، اليوم الإثنين، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن سقوط 9770 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودًا بينهم 1270 طفلًا.

وكان متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" صرح لسكاي نيوز عربية بأن ما يصل إلى 79 من كوادر الوكالة قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.



