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سمير فرج: تصريح قصف غزة بالنووي فضح سر إسرائيل التاريخي
الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تصريحات قصف غزة بالقنبلة النووية تعكس حجم الممارسات المتطرفة لحكومة الاحتلال

نتنياهو وبن غفير
نتنياهو وبن غفير

 قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات الكيان الصهيوني الخاصة بأن جميع الخيارات ممكنة في التعامل مع المواطنين في غزة، وأنه من المخطط استخدام الأسلحة النووية لتحقيق مساعيهم أمر يدل على مدى تطرف الحكومة الإسرائيلية الغاشمة.

 وأكد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية من أكثر الحكومات تطرفًا، حيث تمارس هذه الحكومة كافة أنواع العنف ضد الشعب الفلسطيني الباسل حتى قبل بداية هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة.

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 ونوه إلى أن الأهداف المرجوة من الحرب بفلسطين الآن القضاء التام على حركة حماس وتدمير بنيتها التحتية قدر المستطاع، ولكن تطورات الحرب في فلسطين تشير إلى أن الهدف الصهيوني صعب تحقيقه بصورة كبيرة، حيث بالرغم من قوة الكيان الصهيوني، إلا أن حركة حماس ما زالت قادرة على الرد العنيف على تلك الجرائم التي يرتكبها الكيان في حق الإنسانية الفلسطينية.

 وأشار إلى أن المعارك الجارية في القطاع الآن تأتي بالخسارة على الجانب الإسرائيلي حاليًا بصورة كبيرة، حيث يتكبد الكيان الصهيوني الآن الكثير من الخسائر البشرية والعسكرية على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية.

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