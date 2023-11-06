الأمين العام للأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، ويوميًا يسقط مئات القتلى من النساء والأطفال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا النزاع يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا العقد الماضي، هذا القتل في غزة لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.

وانتقد جوتيريش الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار حفاظًا على أرواح المدنيين، والسماح لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا)، اليوم الإثنين، أن عدد موظفيها الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردًا".

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل وآخرون، في بيان مشترك :" أن عدد القتلى في صفوف موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة ارتفع إلى 88".

وأمس الأحد، صرّحت (أونروا)، بأنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها العاملين في قطاع غزة، نتيجة قطع إسرائيل الاتصالات والإنترنت والكهرباء.