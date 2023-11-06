غدا .. انقطاع المياه عن بعض مناطق جرجا للقيام بأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق الحوزة والمشوادي الشرقي والبوابة بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الواحدة من صباح الخميس الموافق 9 من نفس الشهر ولمدة 48 ساعة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه يتم خلال تلك فترة ضعف المياه بالادوار العليا ببعض مناطق مدينة جرجا القيام بأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه جرجا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.