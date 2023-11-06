فستان زفافك حسب برجك على خطى دور الأزياء العالمية

تسيطر طبيعة الشخصية في اختيار الأزياء المناسبة لذوق ويساهم طبيعة البرج في أناقتك وعكس ما يمكن بداخلك، ويظهر ذلك بوضوح عند اختيار فستان الزفاف.

لا داعي للوقوع في الحيرة كثيرًة ودعينا نطعلك على أشهر دور الأزياء العالمية لتختاري تصميم فستانك حسب طبيعة برجك.

عروس برج الحمل القائدة

تتسم امرأة برج الحمل بالجرأة، وواثقة، وتعشق المغامرة،فهي قائدة مجموعة الأبراج، مما يجعلها بطبيعتها شجاعة وعاطفية، لذا تنجذب لتصاميم المتنوعة التي تميل للمخاطرة في عالم الموضة.

ويأتي تصميم فستان الزفاف الساك المصمم من الدانتيل مع التطريز الناعم ليمزج بين البساطة والجمال في آن واحد من أفضل التصاميم المناسبة لصاحبة هذا البرج.

ونعرض لكٍ تصميم فستان زفاف الساك المزين المناسب مع أكمام شفافة أو مطرّزة، لأمرأة برج الحمل لتشبه حورية البحر ليلة زفافها.

عروس برج الثور الأنثوية

وتمزج امرأة برج الثور بين الأنوثة والجاذبية في آن واحد، كما انها مليئة بالإصرار والعزيمة بشكل متوازن لذا تنجذب لاختلاف في أختيار أزيائها لتكن نجمة الحفل بشكل دائم.

وتحب امرأة هذا البرج التفاخر هذا ما يدفعها لاختيار فستان زفاف متناغم مع طبيعة شخصيتها المتمردة الصاخبة فهي تهتم بالجودة والراحة والجمال.

ومن أشهر دور الأزياء العالمية نعرض لك التصميم المناسب لفستان زفافك المميز بالدقة والأنوثة في تفاصيل تصميمه وقصته الكب ليظهر ملامح أنوثتك في الرقبة والكتفين.

لذا إرتدي فستان زفاف حريرياً مكشوف الأكتاف بتصميم كلاسيكي؛ لتطلي بين معازيمك بسحر أزياء هوليوود القديمة.

عروس برج الجوزاء الملكة الجريئة

تتمتع امرأة برج الجوزاء بالذكاء في اختيارها، فهي دائمة التجدد والتمرد على الوضع الحالي، وتعشق الخروج عن المألوف بأسلوب يتناسب مع شخصيتها المتقلبة، فهي تنجذب لتصاميم الفساتين الغريبة .

ونقدم لكٍ تصميم فستان زفاف يعكس جزء منك يتوق إلى شيء ملكي، بينما يريد النصف الآخر شيئاً جريئاً وحديثًاً؛ يتناسب مع طبيعة شخصيتك لتطلي مثل الأميرات ليلة زفافك.

أبهري ضيوفك بارتداء فستاناً منفوشاً مذهلاً في الحفل، ثم أدهشيهم مرة أخرى في حفل الاستقبال عندما تعودين بتنورة قصيرة بعد فصل الفستان.

عروس برج السرطان الكلاسيكية

تشبه امرأة برج السرطان البحر في هدوئه فهي مليئة بالعاطفة والحنان وتهتم كثيرًا بأدق التفاصيل كما انها تحن للماضي، لذلك تعتبر أنماط فساتين الزفاف التقليدية ذات العناصر العتيقة مثالية للعروس هذا البرج، لذا نقدم لكٍ من الطراز الكلاسيكي تصميم فستان زفاف ناعم جذاب، فإذا لم تكوني تخططين لارتداء فستان والدتك أو جدتك، يناسبك فستان زفاف صمم من الدانتيل مع كورسيه تمنحك خصراً نحيفاً وتمزج بين سحر الماضي وحداثة الحاضر.

عروس برج الأسد الواثقة

يغلب على امرأة برج الأسد حب الذات لانها واثقة من نفسها، وتحب أن تكون مركز الإهتمام، وهذا ما يسيطر عليها عند أختيار أزيائها، لذا نجد فستان زفافها مصمم بشكل لافت.

لا شك أن تحتاج إلى فستان زفاف به الكثير من التألق واللمعان، كما انها تفضل فساتين منفوشة كاملة مع طبقات من التول أو فساتين من الدانتيل المفتوحة عن الصدر والكتفين أو بظهر مكشوف لتوفير القدر المثالي من الدراما والأناقة.

عروس برج العذراء المثالية

دائما ما تبحث امرأة برج العذراء على الكمال في كافة اختيارها الشخصية وأزيائها لتصبح في قمة أناقتها بشكل دائم.

وتذهب امراة هذا البرج بخيالها الي عالم الأساطير لتستوحي قصة فستان زفافها ملكات الزمن الجميل المصممة من الأقمشة الإنسيابية مثل الشيفون والساتان والتصميمات البسيطة ولكن الجذابة التي تظهر جمالك الطبيعي.

عروس برج الميزان الرومانسية

والأن جاء الدور على امرأة برج الميزان الساحرة والإجتماعية والتي تسعى دائماً إلى التوازن هي من رواد الموضة الرومانسية ولكن الملفتة في نفس الوقت، تأخذ رؤية شريكها بعين الإعتبار عند شراء فستان الزفاف.

وتميل امرأة هذا البرج الى التوازن المثالي بين الرومانسية الكلاسيكية وأساليب الثوب المكشوف والجريء.

وتنجذب الى فساتين الزفاف المصممة على طراز حورية البحر تناسب شخصيتك كذلك أنماط الأزهار العصرية التي تحمل مزيجاً مثالياً من الكلاسيكية والحداثة.

عروس برج العقرب الغامضة

تلتزم عروس برج العقرب بالأساليب التي تجعلها سعيدة بغض النظر عن رأي الآخرين.

تتميز امرأة برج العقرب الغامضة والقوية بذكاء اختياراتها حول الفساتين المبتكرة ذات الألوان الداكنة التي تتمتع بطاقة مغناطيسية وحسية.

هي لا تخشى تجربة شيء جديد أو غير متوقع، مثل فستان زفاف يتخلله اللون الأسود بقصات أنيقة، لذا تفضل يكون تصميم فستان زفافها حامل اللون الأسود ليزيد من غموضها.

عروس برج القوس المغامرة

امرأة برج القوس روح متحررة بكل معنى الكلمةكما انها تتمتع بروح الدعابة الرائعة وليست مهتمة جداً بالملابس أو المكياج، كما انها تعشق الألوان الجريئة التي تعكس ذاتك الداخلية.

وطبيعة برجها تسيطر عليها عند اختار فستان زفاف بسيطاً وأنيقاً في آن معاً يجمع بين حبك للمغامرة وأسلوبك الراقي، ويعد الدانتيل والأقمشة الناعمة المهدّلة مع الأكتاف الرفيعة الناعمة مثالية لشخصيتك.

عروس برج الجدي العملية

امرأة برج الجدي المتواضعة والمسؤولة والصبورة تفضل عنداإختيارها فستان زفافها أسلوباً أكثر كلاسيكية وتحفظاً مع عناصر تقليدية مثل الأكمام أو لمسات من الدانتيل. أنت مواكبة للموضة للغاية، لكنك لن تضحي أبداً بالراحة من أجل الإتجاهات. إن خطك العملي ورغبتك في التحرك بكفاءة تجعلك تبحثين عن الراحة سواء في بذلة زفاف مميزة مؤلفة من قطعتين أو في فستاناً من الساتان المنفوش قليلاً مع أكمام عصرية.

عروس برج الدلو المبدعة

امرأة برج الدلو لها أفكار تقدمية وتحب التفكير خارج الصندوق. متواضعة ومبدعة، تحب أن تكون رائدة في الموضة، ولا تخجل من التمرد. ومع ذلك، ما لا تهتم به هو الطبّعات والألوان الجريئة. اختاري أنماط فساتين الزفاف التقليدية بظلال الباستيل فهي طريقة رائعة للتميز عن العرائس الأخريات مع الحفاظ على رؤيتك مدى الحياة لحفل الزفاف المثالي، كما احرصي على أن يكون الفستان مكشوفاً عن العنق والكتفين.

عروس برج الحوت الحالمة

تملك امرأة برج الحوت كميات فياضة من الحب والرومانسية لذا فهي تتربع على عرش الأبراج وتتسم بذوق جذاب مختلف لم يشبه أحدًا مما يجعلها تبدو مثل الأميرات دون مجهود.

وتفضل امرأة هذا البرج التصاميم الناعمة والمختلفة في آن واحد، وتعشق البساطة ولا بأس من ارتداء فستان زفاف يمزج النعومة والتطريز اللافت

ليتناسب مع شخصيتها المتمردة الشقية.

وتفضل فساتين الزفاف التي تحمل من ذوقها الغريب الهادئ، ففي بعض الأحيان تنجذب لفساتين الزفاف المصممة من الدانتيل بقصة حورية البحر لتعكس قوامها الساحر في أحيان أخرى تبدو مثل سندريلا بقصة فستانها المنفوش، فهي ما يضيف لأزياء وليس العكس.

وتهتم امرأة برج الحوت بالتزين بالإكسسوارات الناعمة لتكمل إطلالتها على اكمل وجه ليلة زفافها.