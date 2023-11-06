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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيتوريا يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

فيتوريا
فيتوريا

يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل ،  عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون في الجولة الأولى و الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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المؤتمر الصحفي 

و يعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمراً صحفيا في الواحدة ظهر الخميس المقبل 9 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر ، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر بإستاد القاهرة ، ثم مباراة سيراليون يوم 19 نوفمبر بليبريا.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب مصر والجزائر بهدف لكل فريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية و تصفيات كأس العالم.

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