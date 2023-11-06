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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يواصل تدريباتة استعدادًا لمباراة بيراميدز في كأس مصر

مران الزمالك
مران الزمالك

أختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات اليوم بفقرة فنية خاصة خلال المران الجماعى الذى أقيك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر .

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وشهدت الفقرة التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بمشاركة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الأربعاء القادم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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