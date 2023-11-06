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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة قوية استعدادًا لـ بيراميدز

الزمالك
الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادًا لـ بيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

وخاض لاعبو تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر .

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، و ظهر الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو "ومحمد عبد الشافي بشكل جيد خلال التقسيمة.

وحرص معتمد جمال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأفكار والتكتيكية، بجانب عقد عدة جلسات فردية لتصحيح بعض المواقف الفنية.

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