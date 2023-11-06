زراعة الغربية تنظم ندوه إرشادية عن محصول بنجر السكر

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الإثنين ندوه ارشاديه عن محصول بنجر السكر، وذلك تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيد القصير، و الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، و الدكتور مصطفى عبدالجواد فرج رئيس مجلس المحاصيل السكرية.



وذلك بحضور الاستاذ الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية المهندس فخرى باز مدير الإدارة العامه للثروة الحيوانيه المهندس علاء الطناحى مسؤل بنجر السكر بمديرية الزراعة بالغربية المهندس سامى ابونار مدير الإدارة الزراعيه بقطور المهندس ياسر عزت رئيس قسم الارشاد بالإدارة الزراعية بقطور.



وشهدت الندوة تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي و مزارعى الناحية و ذلك بناحية العمه مركز قطور .

و تأتي أهم التوصيات الفنيه لمحصول البنجر من حيث طرق الزراعة والكثافة النباتية و الخف والاحتياجات السماديه والاحتياجات المائيه المناسبة وأفضل المعاملات الزراعية لزيادة المحصول ونسبة السكر وكذلك اهم الامراض والآفات الحشرية التى تصيب النبات طوال فترة النمو مع شرح مفصل لكافة التوصيات الفنية.



‌واستكمل سيادتة الحديث عن أهمية دور وزارة الزراعة فى استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌واشار الى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل وخصوصا القمح.



وتم مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والإستعدادات التي تم إتخاذها تجاه تسويق محاصيل الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح وأشار أبو شادى إلى أن الدوله وضعت سعر استرسادى لاردب القمح (١٦٠٠جنية ) للموسم الزراعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤وفى نهايه اللقاء تم فتح باب المناقشة للإستماع إلى آرائهم واسئلتهم والرد عليها.