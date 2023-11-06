الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استكمال مُحاكمة مُتهم في "خلية التجمع الأول".. غدًا

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

تستأنف محكمة  جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الأول".

اقرأ أيضًا: صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟

 

txt

السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة فيلا في دمنهور

txt

صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

مواد متعلقة

إحالة أوراق المُتهم بإنهاء حياة طفل في دمياط للمفتي

السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة فيلا في دمنهور

صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة

صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟

غداً.. استكمال مُحاكمة المُتهمين في خلية المرج

السجن 3 سنوات لمُتهم بالإتجار وتعاطي المُخدرات

السجن المُشدد لمُدان بالإتجار في الهيروين بالقطامية

السجن 3 سنوات لمُدانٍ بتزوير محررات رسمية
الجريدة الورقية