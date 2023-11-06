السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة فيلا في دمنهور

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، حُكمًا بمعاقبة مُتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والذخائر المضبوطين، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه.

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وأسندت النيابة للمُتهمين في القضية المقيدة برقم 10444 لسنة 2023 جنايات المحمودية قيامهما وبحوزتهما أسلحة بسرقة المجني عليها "م.س.س" بمحل سكنها.

وبدأ كشف الواقعة ببلاغٍ من المجني عليها "م.س.س" ربة منزل، بتعرض مسكنها للسرقة ليلا، بعد قيام المتهمين "ي.ا.ي" سائق و"ا.ا.ي" عاطل، بكسر باب مسكنها، وكذلك كسر باب غرفة نومها وسرقة منقولات مسكنها، ودلت التحريات إلي قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، مستخدمين في جريمة السرقة أسلحة وذخائر ليلا للقيام بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.